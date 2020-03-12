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رياضة

كيف تناولت الصحف البريطانية خسارة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد؟

الخميس 12/مارس/2020 - 02:42 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
ودع نادي ليفربول الإنجليزي، بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، بعد خسارته أمام ضيفه نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحاول لاعبو ليفربول العودة في النتيجة بالأشواط الإضافية، لكن جميع محاولاتهم كانت تفشل عند تصدي مدافعي نادي أتلتيكو مدريد وحارس مرماهم أوبلاك، ليودع حامل اللقب البطولة من دور الـ 16، ويتأهل أتلتيكو مدريد لدور ربع النهائي.

وفيما يلي نعرض عناوين الصحف الإنجليزية عقب إقصاء ليفربول على يد أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

- شبكة "سكاي سبورتس":

"سيناريو درامي يقضي على أحلام الريدز بدوري الأبطال".

- ذا جاردين   

"يورينتي وأتلتيكو مدريد يذهلان آنفيلد و يطيح بليفربول".

"ميرور":

"الريدز يخرج من البطولة في الوقت الإضافي".

- "ذي إندبندنت":

"ليفربول ضد أتلتيكو مدريد: اثنين حراس مرمى يتسببان في إقصاء الريدز من دوري أبطال أوروبا".

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