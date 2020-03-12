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فن

وجه منتفخ.. نجمة شهيرة تكشف سر حقن وجهها بالبوتكس

الخميس 12/مارس/2020 - 03:56 ص
مريم اوزرلى
مريم اوزرلى
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة التركية مريم أوزرلي، نجمة مسلسل "حريم السلطان" التي جسدت دور السلطانة "هيام"، عن أنها خضعت لعمليات تجميل فى وجهها عبر حقن البوتكس وظهرت بوجه منتفخ فى إحدى الصور.


وأوضحت "مريم"، أثناء لقائها فى برنامج تليفزيونى، "أفرطت فى إجراء عملية التجميل وحقن وجهى بالبوتكس بسبب عدم ثقتى فى مظهرى ونفسى وليس لكونى مدمنة عمليات تجميل".
 

وأضافت مريم "أننى توقفت عن هذا الأمر منذ فترة قصيرة وقمت بإزالة جميع المواد التى تم استخدامها فى الحقن بوجهى". 


يذكر أن مريم قدمت عددًا من الأعمال التركية ولكن أشهرها مسلسل "حريم السلطان" والذى قدمت فيه شخصية هيام.    

وجه منتفخ.. نجمة شهيرة تكشف سر حقن وجهها بالبوتكس
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