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فن

اللهم لا تقتلنا بغضبك.. أحمد السقا يتضرع بالدعاء مع تساقط الأمطار ..شاهد

الخميس 12/مارس/2020 - 07:22 ص
أحمد السقا
أحمد السقا
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مصطفى كرم

توسل الفنان أحمد السقا بالتضرع والدعاء لله سبحانه وتعالى تزامنا مع تساقط الأمطار بغزارة على أنحاء البلاد.


وغرد أحمد السقا عبر تويتر قائلا "‏“اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر ما فيها، وشر ما أرسلت به”‎#العاصفه_الترابيه".


وانهالت عليه التعليقات من متابعية وجاءت بين "‏‎ربنا كبير اهم حاجة نرجع لربنا كفاية بعد وإفساد" و" ‏‎اللهم امين" و" ‏‎امين يارب العالمين،  ربنا يسترها علينا جميعا  يارب".


يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويكمل تصوير المشاهد المتبقية له منها في القاهرة.


فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.


وكانت آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.

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