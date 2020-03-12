الجماهير تحفز لاعبي الإسماعيلي قبل السفر للمغرب

قامت مجموعة من جماهير الإسماعيلي بالهتاف للاعبين وإشعال الألعاب النارية وسط أجواء مميزة للغاية أثناء مغادرة الفريق للقاهرة.





ويستعد الفريق للمبيت بالعاصمة، تمهيدا للسفر إلى المغرب استعدادا لملاقاة الرجاء البيضاوي المقرر له الأحد المقبل، ضمن منافسات جولة الإياب من دور الأربعة ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.





الجماهير ألهبت حماس اللاعبين وحثتهم نحو تحقيق نتيجة إيجابية والعودة من العودة ببطاقة الصعود للمباراة النهائية للبطولة الأكبر بالوطن العربي. وحرصت بعثة الفريق على رد تحية الجماهير فى أجواء مليئة بالحماس والتحفز.



