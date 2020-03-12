السعودية تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا منهم مصريون.. وترامب يمنع السفر إلى أوروبا لمدة شهر.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر ترصد 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

الصحة السعودية تعلن تعافي أول حالة من مصابي فيروس كورونا

السعودية تحظر السفر لأوروبا.. وعدد من الدول

مقتل أمريكين في هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي في بغداد

إيطاليا: إيقاف جميع الأنشطة التجارية في البلاد باستثناء الخدمات العامة.. اعتبارا من اليوم









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس، رصد 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 67 شخصا.





ومن بين هذا العدد، هناك 45 حالة على الأقل رُصدت في باخرة سياحية في نهر النيل بمدينة الأقصر السياحية وسائح ألماني توفي في مستشفى بالغردقة على ساحل البحر الأحمر.





وذكرت "الوطن" أن الصحفي الأمريكي مات سويدر، المصاب بكورونا والذي نقل إلى مستشفى العزل في النجيلة بمرسى مطروح، أعلن شفاءه من الفيروس، مشيرًا إلى أنه ما زال في مصر، مقدمًا الشكر لكل أطبائها وشعبها. وأضاف أنه يفتقد عائلته وأصدقاءه، مطالبًا وزيرة الصحة المصرية بإعادته لبلاده والسماح له بالعودة لمنزله.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن السعودية، أعلنت اليوم، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منهم 21 مصري وهم موجودون بالحجر الصحي في مكة المكرمة، وهم من مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه أمس.





وقالت "الراي" إن وزارة الصحة السعودية أعلنت تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد حيث أظهرت الفحوصات المخبرية سلامة المواطن من الفيروس.





وذكرت "الجريدة" أن الحكومة السعودية، أعلنت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى عدد من الدول من بينها الاتحاد الأوروبي، التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا، وشمل القرار دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد السويسري والهند وباكستان وسريلانكا والفلبين والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي والصومال.





في سياق آخر، قالت "القبس" إن أمريكيين اثنين وبريطاني قتلا وأصيب أكثر من 12 آخرين في سقوط صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد، مشيرةً إلى أن نحو 12 من أفراد التحالف أصيبوا في الهجوم،.









ونقلت "الوطن" عن الجيش العراقي قوله إن 15 من صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة عسكرية عراقية قرب بغداد تؤوي جنودا أمريكيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر.









دوليًا، قالت "الأنباء" إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أكد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة جراء الإجراءات التي تم اتخاذها، قائلًا: "سنمنع السفر إلى الدول الأوروبية بسبب كورونا وسنوقف الرحلات القادمة من أوروبا لمدة 30 يومًا".





كما أضاف أن "الخطر جراء كورونا يظل متدنيًا جدًا في الولايات المتحدة، وقد خصصنا أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة كورونا"، مشددًا على أن ما يحدث بسبب هذا الفيروس ليس أزمة مالية".





وأفادت "الراي" بأن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي أعلن إنه سيغلق جميع الشركات التي ليست ضرورية للإنتاج، وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث سيتم إغلاق جميع المتاجر باستثناء الصيدليات وأسواق الطعام لمواجهة تفشي الفيروس الجديد في البلاد.











