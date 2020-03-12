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فن

بعد إصابتهما بـ كورونا .. تعرف على عمر Tom Hanks وزوجته

الخميس 12/مارس/2020 - 09:00 ص
توم هانكس
توم هانكس
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شروق ابراهيم
فجع النجم العالمي توم هانكس Tom Hanks العالم بإعلان خبر اصابته هو وزوجته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ ساعات قليلة.
يبلغ توم هانكس Tom Hanks من العمر 63 عاما فهو من مواليد 9 يوليو 1956 ، وزوجته الممثلة الامريكية ريتا وليسون من نفس عمره. 

وأعلن توم هانكس Tom Hanks  يوم الخميس، إنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تواجده في أستراليا لتصوير فيلمه الجديد حول قصة حياة أسطورة الروك الراحل ألفيس بريسلي.

وقال هانكس في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "مرحبًا أيها الأصدقاء، أنا وزوجتي ريتا هنا في أستراليا نشعر بتوعك بسيط كما لو كان لدينا أنفلونزا، كما نشعر بانهاك شديد وحمى وبعض الرعشة".

وأضاف: "بعد ذلك ذهبنا لإجراء اختبار واكتشفنا إصابتنا بفيروس كورونا".

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