سقطت فوقه المئذنة.. الطقس السيئ يتسبب في انهيار مسجد بنجع حمادي.. صور

تسببت موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد في سقوط مئذنة مسجد بقرية السلامية، صباح اليوم نتج عنها انهيار المسجد بالكامل.





تلقت أجهزة الأمن بنجع حمادي، إخطارًا بانهيار مسجد الرحمن المكون من طابقين بقرية السلامية، دون وقوع خسائر في الأرواح.





تبين من المعاينة الأولية، أن المئذنة التي يبلغ ارتفاعها حوالي 60 مترًا سقطت على المسجد ما أدى إلى انهيار المسجد بالكامل.



