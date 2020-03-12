وزير الدفاع التركي: توصلنا لاتفاق بدرجة كبيرة مع الوفد الروسي.. وهذا ما فعلناه للحد من كورونا

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنه تم التوصل بشكل عام على اتفاق مع الوفد الروسي بشأن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب السورية.





ووففقا لـ "تي ارتي" التركية، قال أكار: "تتواصل اللقاءات مع الوفد الروسي في أنقرة بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، وتوصلنا إلى اتفاق بدرجة كبيرة".





وأضاف أكار: "ستستأنف القوات التركية عملياتها من حيث توقفت في حال فشل وقف إطلاق النار"؛ مؤكدا أن الوحدات التركية تحافظ على مواقعها في إدلب وأن انسحابها غير وارد.





وحول ظهور كورونا في تركيا، قال وزير الدفاع التركي: "نفذنا تدابير الوقاية من فيروس كورونا بمقراتنا ووحداتنا، ووضعنا قيودا لسفر الوفود إلى الخارج ولقاءاتهم الدولية".





وكانت السلطات التركية قد أعلنت، مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال فخر الدين كوجه،وزير الصحة التركي،إن المريض قيد الحجر الصحي التام في الوقت الحالي.





وتتهم السلطات التركية بالتعتيم على الحجم الإصابات الحقيقي بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، في الوقت الذي تحاصر فيه تركيا جغرافيا بدول تشهد تفشيا للفيروس، وخاصة إيران.