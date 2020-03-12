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اقتصاد

خلال أسبوع.. الدولار يستعيد قرشين مكاسب لتعويض نزيف خسائره أمام الجنيه منذ بداية 2020

الخميس 12/مارس/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

 استقرت اسعار الدولار اليوم الخميس 12-3-2020، بعد ارتفاع على مدار الاسبوع الماضى، واستعاد جزءا من خسائره، حيث حقق ارتفاعا منذ الاثنين الماضي بقيمة تصل إلى نحو 6 قروش. 

وتعتبر زيادة يوم الاثنين الماضي هى الأعلى يوميا منذ عامين من نزيف الخسائر التى حققها الدولار أمام الجنيه المصرى، حيث سجل متوسط سعر الدولار منذ الاسبوع الماضي  15.65 للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وخلال الأسبوع الماضي استعادت أسعار الدولار أمام الجنيه جزء من الخسائر التي تكبدتها منذ مطلع العام الجاري، ليرتفع بنحو قرشين، ويسجل متوسط السعر 15.5836 جنيه للشراء و15.6836 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات الاثنين ، مقابل 15.5625 و15.6625 جنيه للشراء والبيع في تعاملات الخميس قبل الماضي، وفقًا للبنك المركزي.


ووفقا للتقارير الدولية والمحلي فإن أسباب  ارتفاعات الدولار إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التى نتجت عن انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في هبوط البورصات لمستويات تاريخية ولجوء لمستثمرين لتسييل محافظهم وهو ما أدى لخروج جزء من استثمارات الأجانب في مصر الأمر الذي ضغط على العملة.


ورغم خسائر الأسبوع الماضي للجنيه أمام الدولار الا ان   الجنيه  المصرى ارتفع بنحو 40.9 قرش أمام الدولار منذ بداية تعاملات العام الجاري، تمثل نسبة 2.5%، مواصلا الأداء الذي تحقق في 2019 وأَفقد الدولار 11% من قيمته، مخالفا توقعات بنوك الاستثمار التي رجحت استقرار العملة أو ارتفاع الدولار بنسب طفيفة بنهاية 2020 

أعلى سعر للدولار

يسجل أعلى سعر لشراء وبيع الدولار في السوق المحلية 15.67 جنيه للشراء، و15.76 للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي .

أقل سعر للدولار

يسجل أقل سعر لشراء وبيع الدولار في السوق المحلية 15.60 جنيه للشراء، 15.70 للبيع لدى بنكي الاستثمار العربي

تجدر الإشارة إلى أن العملة الخضراء فقدت  18.6 قرشا من قيمتها أمام الجنيه خلال فبراير الماضي، بينما كانت قد تراجعت بنحو 26 قرشا في يناير، لتتكبد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضي

وهبط السعر بنحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

وكانت قد توقعت وكالة بلومبرج العالمية، فى تقرير سابق لها، استمرار الجنيه فى الارتفاع، مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية مضيفة أن ارتفاع الجنيه، الذى كان قد تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية العام الماضى.

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