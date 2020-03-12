بسبب العواصف.. إصابة ربة منزل وطفلها في انهيار منزل بالوادي الجديد

أصيبت ربة منزل ونجلها، اليوم الخميس، في انهيار منزل ريفي مبني من الطوب اللبن جراء الرياح والعواف الترابية في قرية جدة بمركز باريس في الوادي الجديد.





وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارا، يفيد بوصول سيدة ونجلها مصابة في انهيار منزل لمستشفى الخارجة العام.

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وتبين إصابة ناديه قطب أحمد، 35 سنة بكسر بالفخذ الايسر وكدمات متفرقه، ونجلها الصغير 4 أشهر إثر انهيار منزلها المبني من الطوب اللبن بقرية جدة بمركز باريس بسبب الرياح والعواصف الترابية تعرضت لها المحافظة فجر اليوم الخميس.





من جهته، أكد رئيس مركز باريس، كمال إبراهيم، أنه جار رفع آثار المنازل المنهار، وتحويل الحالات المصابة لمستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج، بالإضافة إلى رفع الكثبان الرملية عن جوانب الطرق التي تعرضت لغلق جزئي وزحف الرمال إثر العواصف الترابية.





وشهدت محافظة الوادي الجديد، في الساعات الأولي من يوم الخميس، عواصف محملة بالأتربة في عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، تزداد كثافتها على الطرق السريعة والداخلية أدت لانخفاض الرؤية الافقية والرأسية وتبعها سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على كافة مراكز المحافظة.





ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.