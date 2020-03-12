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رياضة

كورونا يضع ميسي في ورطة | تفاصيل

الخميس 12/مارس/2020 - 11:07 ص
ميسي
ميسي
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محمد السعيد
أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، مهددًا بالغياب عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ميسي سوف يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا حال السفر إلى الأرجنتين للمشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2022.

وأضافت الصحيفة، أن الحكومة الأرجنتينية أصدرت قرارًا باعتبار أي شخص يتجاهل الامتثال للحجر الصحي، مرتكبا لجريمة تعريض الصحة العامة للخطر.

ومن المقرّر أن يقتتح منتخب الأرجنتين مبارياته في تصفيات كأس العالم 200، يومي 27 و 31 مارس الجاري، بمواجهة الإكوادور وبوليفيا.
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