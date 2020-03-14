فوق البريمة.. رجال البترول يتحدون الطقس السيئ من أجل الإنتاج

كشرت الأحوال الجوية عن أنيابها، أصبح في لحيظة البرق والرعد والسيول هم من يتصدرون المشهد، لتصدق توقعات الأرصاد الجوية، وتثبت أن قرار الدولة بمنح جميع عامليها اليوم إجازة بسبب حالة الطقس، هو أمرا صائبا وبشدة، ولكن على الرغم من أن أغلب العاملين إجازة إلى أنه دوما هناك جنود مجهولون، لا يمكن أن يخلو عملهم من الرجال، حتى في أحلك الظروف، وخلال السطور التالية نرصد العاملين بمواقع البترول، الذين يتحتم تواجدهم بمواقعهم، من أجل الإنتاج ومن أجل المعدات.

في بادئ الأمر، يعد قطاع البترول من القطاعات الرائدة في مجال السلامة ، والذي يولي أهمية قصوى لسلامة العاملين فيه، يعد صحة العامل وأمانة أولوية كبرى، ولنا في حقول الصحراء الغربية التابعة لشركة بدر الدين خير دليل، فـ الشركة بالتعاون مع الشريك الأجنبي، أعدت نهج تسير عليه منذ سنوات وقامة بطباعة شعاره على جميع ملابس المتواجدين في الحقول هناك.

وزين "الأفارولات" التي يرتديها المهندسون والعمال جملة "زيرو جول" zero goal أي الهدف صفر، والذي يعكس فلسفة الشركة في أن عدد الحالات المصابة أو الخطأ أو المتعرضة لأي خطر هو "صفر"، والذي يدفع كل تفصيلة في الحقول أن تُبنى على هدف المحافظة على حياة وصحة العامل فيها.

وبعيدا عن ذلك، فجميع شركات البترول لديها خطة طوارئ لجميع الحالات الشاذة، ومنها حالات الطقس، خاصة وأن أغلب أبار البترول إما في الصحراء أو قلب المياه، كما أعدت مواقع الحقول خطط لمواجهة الأزمات أيضا، وذلك كي يسير العمل بشكل طبيعي في أحلك الظروف، دون أي خطورة على حياة وصحة أحد.

ولأجل طقس اليوم، رفعت شركات البترول خاصة فى المناطق التى يتوقع أن تشهد أمطار غزيزة بسبب سوء حالة الطقس، درجات الاستعداد والتأهب القصوى، وذلك لمواجهة أى تداعيات قد تنجم عن هطول الأمطار بشكل غزير كما هو متوقع وما يصاحبها من سوء أحوال جوية.

والجدير بالذكر أن معدل الإنتاج اليومي للمنتجات البترولية، في الأغلب لن يتأثر بسوء الأحوال الجوية تلك، حيث يتم إنشاءه لتحمل مثل تلك الظروف، التي من الممكن أن تتكرر في الأجواء البحرية أو الصحراوية في كثير من الأحيان، إلا أنه حال إحتاج الأمر لتعطيل بعض الآبار فإن ذلك يتم فورا، حفاظًا على الأفراد والمنشأت.

نظرا لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس حيث ان السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر، يصاحبها سقوط أمطار بمدن القناة، وكون هذه الامطار غزيرة ورعدية، نهيب بالمواطنين اتباع عدة تعليمات، من أجل السلامة.

وتضمنت التعليمات ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لانخفاض درجات الحرارة، تجنب الاقتراب من خطوط السكك الحديدية والأجسام المعدنية أثناء البرق. وأوصت الإسماعيلية مواطنيها بمتابعة النشرات الإخبارية بإذاعة تليفزيون القناة والبوابة الحكومية واستخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة وخاصة مرضى الصدر والحساسية.

كما وجهت بعدم التواجد تحت الأشجار خلال فترة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتجنب التواجد تحت لوحات الإعلانات تزامنا مع حركة الرياح. وأوصت بالقيادة بهدوء على الطرق وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعليمات المرور، وتجنب ممارسة الانشطة البحرية لاضطراب الملاحة بسبب حركة الرياح. وعدم الوقوف أسفل المباني القديمة وتند الحماية من الأمطار تزامنا مع حركة الرياح. ولفتت لأهمية اتباع الإرشادات المرورية بالطرق السريعة داخل المدينة، وعدم وقوف السيارة على مصارف الأمطار ومطالع ومنازل الكباري.