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رئيس قطاع الأزمات: رفع درجة الاستعداد لجميع الجهات المعنية لسوء الأحوال الجوية.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 11:56 ص
اللواء محمد عبد المقصود،
اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات و
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هاجر إبراهيم

قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: إن غرفة قطاع الأزمات بمركز المعلومات المركزية تتابع كل الأحداث والطوارئ التى تتعرض لها البلاد فيما يتعلق بالأزمات أو اتخاذ القرارات.


وأضاف محمد عبدالمقصود خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن اليوم تم الاستعداد لمواجهة أزمة الهطول المطري المتوقع خلال يومي الخميس حتى صباح غد، موضحا أنه تم رفع درجة الاستعداد بالنسبة لكل الجهات المعنية وبمجرد وصول الإنذار المبكر من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز التنبؤات التابع لوزارة التنمية، تم تفعيل الغرفة ودعوة ممثلي الجهات المعنية للتواجد مع قطاع الأزمات.


وأشار إلى أنه تم إبلاغ وزارة التنمية المحلية لإبلاغ جميع المحافظات بالإنذار المبكر للاستعداد والتعامل مع هطول المطر فى يومي الخميس والجمعة، وبالتالي لوجود نوع من المتابعة المستمرة فى جميع تلك المحافظات.


وأوضح أن هناك نوعا من النشاط المستمر لمتابعة كل ما يحدث فى مصر سواء فيما يتعلق بمعدات الاستعداد الخاصة بالشفط والكسح أو تطهير الممرات ومقرات السيول، استعدادا لتلك السيول فى بعض المناطق.


وأفاد أنه يتم متابعة حدث هطول الأمطار من خلال وسيلتين أساسيتين، الأولى مرتبطة بالتواجد المباشر لممثلي الوزارات فى هذه الغرفة للتواصل مع غرف إدارة الأزمات الموجودة فى كل وزارة من الوزارات، بالإضافة إلى وجود لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث.

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