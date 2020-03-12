آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها

تستمر سيارة تويوتا أوريس الهاتشباك ذات المواصفات القياسية، في الاستقرار على نفس الأسعار في السوق المصري خلال مارس الجاري وفقًا لما أعلنته شركة تويوتا إيجيبت وكيل العلامة اليابانية في مصر.







وتأتي السيارة الهاتشباك بمواصفات قياسية تتمثل في محرك سعة 1600 سي سي رباعي الاسطوانات يعمل بقوة 130 حصان وعزم الدوران 160 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات تدعم نظام الدفع الأمامي، وتستهلك وقود بمعدل 5.7 لتر لكل 100 كم، علاوة على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم في الساعة خلال 11.1 ثانية.







بالإضافة إلى أن تويوتا أوريس تبلغ في طولها 4.6 متر، وعرضها 1.7 متر وارتفاعها 1.4 متر، وتبلغ مساحة الشنطة الخلفية 360 لتر.

أبرز التجهيزات في السيارة:

زر تشغيل وإيقاف المحرك.

فتحة سقف وحساسات أمامية وخلفية.

فتحة سقف بانورامي وكاميرا خلفية.

وسائد هوائية لحماية الركاب ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS.

نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD

نظام التوازن الإلكتروني ESP

مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية LED مصابيح ضباب أمامية وخلفية وجنوط رياضية 16 بوصة.





سعر تويوتا أوريس هاتشباك

تتوفر السيارة في السوق المصري على فئتين مختلفتين في التجهيزات يبلغ سعر الفئة الأولى 425.000 جنيه، وسعر الفئة الثانية يبلغ 515.000 جنيه.