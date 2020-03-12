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محافظات

انتظام حركة الملاحة بقناة السويس وتدابير احترازية غير مسبوقة خلال موجة الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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انجي هيبة
صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير بصورة طبيعية رغم سوء الأحوال الجوية، حيث عبرت قناة السويس، اليوم الخميس، ٤٥ سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات كلية بلغت ٢,٥ مليون طن، جاء ذلك خلال جولته التفقدية التي شملت مارينا المرشدين، ومركز مراقبة الملاحة للاطمئنان على انتظام حركة الملاحة وجاهزية أطقم الإرشاد ووحدات الإنقاذ البحري. 

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة بجاهزية الهيئة للتعامل مع توقعات الطقس السئ وطوارئ الملاحة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاستباقية والاحترازية التي تكفل عبور السفن المارة بالقناة بأمان تام والتي تشمل مناورات تدريب المرشدين على الإرشاد في الظروف المناخية السيئة، ورفع درجة استعداد الإنقاذ البحري وأسطول القاطرات البحرية لمهام الإرشاد والتأمين ومهمات الإنقاذ وإطفاء الحرائق علاوة على جاهزية فرق الإنقاذ البحري بمعدات الغطس وحصر العطب وطلمبات سحب المياة واستعداد فريق مكافحة الانسكاب البترولي. 

عقب ذلك ترأس رئيس الهيئة اجتماعًا موسعًا لغرفة إدارة الأزمات بالهيئة بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، وممثلين من الجهات المختلفة بالهيئة. وشدد رئيس الهيئة على أن لجنة إدارة الأزمات بالهيئة في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء موجة الطقس السئ وضرورة تواصلها بشكل مستمر بغرف إدارة الأزمات بوزارة النقل والموانئ البحرية بالمنطقة ومحافظات القناة الثلاث والجهات المعنية للتنسيق المشترك في حالات الطوارئ، علاوة على تأهب مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة والمرشدين. 

خلال الاجتماع وجه رئيس الهيئة برفع درجة الاستعداد بكل من مرفق الاسعاف والإطفاء و مستشفيات الهيئة والدفع بأطقم إنقاذ كاملة مدربة ومجهزة بكافة المعدات والسيارات المختلفة من لوادر وسيارات نقل وأخرى للإنقاذ بالإضافة إلى سيارات كسح المياة وغيرها وذلك لاستخدامها في حالات الطوارئ. كما اطمأن الفريق ربيع على استعدادات المنشأت الرئيسية بالهيئة مثل الأنفاق وشركات الهيئة للتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة. وأشاد الفريق ربيع بالدور الوطني الذي يلعبه مرشدو هيئة قناة السويس ورجال إدارة التحركات لضمان العبور الآمن لكافة السفن وقيامهم بأداء مهامهم بمنتهى الحرفية والكفاءة حتى في أصعب الظروف المناخية، كما أثنى على بطولة رجال القوات المسلحة وعناصر تأمين المجرى الملاحي الذين يواصلون الليل بالنهار لتأمين القناة ومنشآت الهيئة الرئيسية.
انتظام حركة الملاحة بقناة السويس وتدابير احترازية غير مسبوقة خلال موجة الطقس السيئ
انتظام حركة الملاحة بقناة السويس وتدابير احترازية غير مسبوقة خلال موجة الطقس السيئ
انتظام حركة الملاحة بقناة السويس وتدابير احترازية غير مسبوقة خلال موجة الطقس السيئ
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