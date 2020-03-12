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رياضة

فريق ريال مدريد يدخل الحجر الصحي بعد اكتشاف حالة إصابة بكورونا في النادي

الخميس 12/مارس/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، أن فريق كرة القدم بالنادي، سيخضع للحجر الصحي لمدة 15 يومًا، بسبب اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في النادي.

وكان النادي قد اكد وجود حالة إصابة بفيروس كورونا في فريق كرة السلة، ليتم عزل جميع الفرق في مختلف الألعاب، بما فيها فريق كرة القدم، خوفًا من إصابة أحد اللاعبين بالعدوى.

واعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس، عن إيقاف جميع نشاطاته في مختلف الألعاب، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا جاء فيه:" لن يتم لعب المباريات التي كانت مقررة لهذا اليوم وغدًا، وهي مباراة فريق كرة السلة في الدوري الأوروبي، ومباراة فريق كرة القدم في الدوري الإسباني أمام إيبار."

وأضاف:"وعليه، يقرر النادي إغلاق للمرافق الرياضية ويوصى أيضًا بأن يظل جميع الأشخاص في فريق ريال مدريد الذين يقدمون خدماتهم في مدينة ريال مدريد تحت الحجر الصحي."

وكان نادي يوفنتوس أعلن إصابة لاعبه دانيال روجاني بفيروس كورونا، وهو الذي كان متواجدًا في مباراة فريقه أمام إنتر في الدوري الإيطالي، لتشير بعض التقارير الصحفية إلى أنه سيتم فرض عزل طبي والكشف على لاعبي الفريقين.

يذكر أنه تم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في إيطاليا، حتى مطلع شهر إبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن القرار كان يسمح للفرق الإيطالية بلعب البطولات القارية.

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