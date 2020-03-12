بسبب الطقس السيئ .. اصطدام سيارة بحواجز الطريق الزراعي بطوخ

تعطل طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع اليوم في اتجاه "بنها – القاهرة" دائرة مركز طوخ إثر اصطدام سيارة ملاكي بحواجز الطريق بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها بسبب الطقس السيئ دون وقوع أي إصابات.

تلقى العقيد عبدالعظيم محمد رئيس مباحث المرور إخطارا باصطدام سيارة ملاكي بحواجز الطريق بطوخ على الطريق الزراعي.

وانتقل على الفور المقدم أحمد علي رئيس وحدة مرور طوخ إلى مكان الحادث وتبين أنه في أثناء سير السيارة رقم 4812 "ل ب د " عند قرية كفر الجمال اختلت عجلة القياد في يد قائده بسبب الأمطار واصطدمت بالحواجز الخرسانية على الطريق دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.