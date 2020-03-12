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محافظات

إعلان الطوارئ بمحطات المياه والصرف الصحي بسوهاج لمواجهة الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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خالد رياض
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج حالة الاستعدادات القصوى والطوارئ لمواجهة الطقس السيئ  الذى اعلنت عنه هيئه الارصاد الجويه والذى يضرب البلاد منذ ليل الاربعاء الموافق 11 مارس 2020 حتى السبت الموافق 14 مارس 2020 والمتوقع بسقوط أمطار غزيرة وعواصف ترابية .

عقد اللواء محمد بدرى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اجتماعا طارئا لرؤساء القطاعات صرف ومياه ومديرى العموم ومديرى المحطات والشبكات لمناقشة جاهزية المعدات والادوات والدفع بكافة سيارات الكسح.

 كما اكد على مديرى محطات الصرف بضروره التشغيل ورفع مياه  الصرف اول بأول كما تم توزيع السولار بجميع المحطات حسب الاحتياجات استعدادًا لاحتمال انقطاع الكهرباء وتشغيل الديزل كبديل وتشغيل المحطات وشدد سيادته على رؤساء القطاعات والمحطات ومديرى العموم بإيقاف الإجازات والجاهزية الكاملة للتعامل فى حاله حدوث اى ازمه كما اشار رئيس مياه سوهاج عن تلقى الشركه الشكاوى من خلال الخط الساخن 125
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