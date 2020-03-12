رئيس الوزراء عن تعامل الحكومة مع أزمة الأمطار: مسئولون وعمال لم يغادروا الشوارع منذ الأمس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، الخميس، بغرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمتابعة الموقف الحالي لحالة عدم استقرار الطقس، حيث استعرض الموقف الحالي لكميات الأمطار التي تسقط على المحافظات المختلفة، وآليات وجهود التعامل معها.





وخلال انعقاد اجتماع غرفة العمليات المركزية، أشار رئيس الوزراء إلى أن قرار الإجازة اليوم لجميع العاملين بالدولة فيما عدا العاملين في المرافق والخدمات العامة التي تمس حياة المواطنين، جاء نتيجة لما تم عرضه من تقارير خلال اجتماع مجلس الوزراء بالأمس، حيث تمت الإشارة إلى أن حجم المنخفض الجوي الذي تواجهه البلاد خلال هذه الفترة، وما ستتعرض له البلاد من أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، هو ما استدعى اتخاذ قرار بتعطيل العمل اليوم حتى نجنب المواطنين تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة من تراكم المياه في العديد من الطريق، هذا فضلا عن إتاحة الفرصة للعاملين بأجهزة الدولة المعنية للتعامل مع مثل هذه الأحداث، لسرعة التحرك ورفع كميات المياه الناتجة عن تلك الأمطار الغزيرة بدون إعاقات، مثل ما تم سابقا مع مثل هذه الحاﻻت التي صادفتنا خلال هذا الشتاء، مؤكدا أن المبادرة بهذه الإجراءت الاستباقية، جعلت الأمور أكثر استقرارا، وخلق قدرة أكبر على التعامل مع هذا الحدث.





وناشد رئيس الوزراء المواطنين تقليل الحركة خلال هذه الفترة نظرا لاستمرار سقوط الأمطار بصورة غزيرة خلال اليومين القادمين، كما ناشد المواطنين اﻻبتعاد عن أعمدة الإنارة، خاصة الأطفال تفاديا لحدوث أى مكروه.





وأكد رئيس الوزراء المتابعة المستمرة على مدار الساعة من جانب جميع المسئولين في الدولة، قائلا في هذا الصدد: "أود أن أشكر كل العاملين في جميع الجهات المعنية بالتعامل مع مثل هذه الاحداث، ومواجهة الطقس السيئ، حيث يوجد مسئولون موجودون فى الشوارع لخدمتنا جميعا.