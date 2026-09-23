رئيس مركز باريس بالوادي الجديد يُسلّم العقود النهائية للمواطنين بعد سداد مستحقات التقنين

قام علي نجاح رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، بتسليم العقود النهائيه للمواطنين، وذلك بعد الانتهاء من سداد كامل المستحقات المالية ضمن إجراءات التقنين.

وجاء ذلك تحت إشراف صابرين عثمان رئيس قسم التقنين بالمركز، وفي إطار المتابعة المستمرة لملفات التقنين والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات القانونية للمواطنين المستوفين للشروط.

وأكد رئيس المركز استمرار جهود الوحدة المحلية في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للمواطنين، وسرعة إنهاء ملفات التقنين وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد وفي إطار حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس على إنهاء إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات على المواطنين.