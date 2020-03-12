AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق سعودي على الهجوم الإرهابي على قاعدة التاجي بالعراق

الخميس 12/مارس/2020 - 04:31 م
علم السعودية
علم السعودية
Advertisements
شيماء مصطفى
أكدت وزارة الخارجية السعودية، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمالي بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد التحالف الدولي.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جددت الوزارة، موقف المملكة الثابت ضد العنف والتطرف والإرهاب، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ودولهم، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، أن 3 من أفراد قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش لقوا مصرعهم نتيجة القصف، مضيفة أن "18 صاروخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي في العراق".

وذكر الجيش العراقي في وقت سابق أن 15 من صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة عسكرية عراقية قرب بغداد تؤوي جنودا أمريكيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، فتح تحقيق كبير لمعرفة المسئولين عن الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي.

ولفتت القيادة في العراق إلى أنه سيتم محاسبة المسئولين عن الهجوم على قاعدة التاجي مهما كانت شخصياتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تجدد رفضها وإدانتها للإرهاب في اليمن والصومال والنيجر

السعودية تستنكر الهجوم الإرهابي على احتفالية في كابول

إصابة 12 من قوات التحالف الدولي بالعراق

أول تعليق من البنتاجون على استهداف معسكر التاجي في العراق

بيان عاجل من الجيش العراقي حول قصف معسكر التاجي في بغداد

الرئيس العراقي: الاعتداء على معسكر التاجي استهداف لأمننا

ترشيحاتنا

هل البرق والرعد يعبران عن غضب الله؟.. الإفتاء تجيب

سقطت فوقه المئذنة.. الطقس السيئ يتسبب في انهيار مسجد بنجع حمادي.. صور

ضحايا الطقس السيئ بقنا.. مصرع طفل وانهيار 5 منازل وسقوط مئذنتين و31 شجرة و16 عامود كهرباء

من الأجمل.. ياسمين صبرى وأحلام الأبرز.. نجمات تألقن بـالجمبسوت اللامع

بسبب فيريرا.. خطاب صادم من الفيفا للزمالك

توقف مترو الأنفاق بالخط الأول من المرج حتى الشهداء لسوء الأحوال الجوية

AdvertisementS

مدبولى يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة حال قطع المياه في بعض المناطق

ضحايا أمطار عاصفة التنين .. مصرع طفل وإصابة 39 آخرون وانهيار مسجد ومنزلين

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد.. فيديو

أهم الأخبار | سماء مصر في قبضة إعصار التنين.. الطقس السيء يضرب البلاد.. وإصابة 21 مصريًا بـ كورونا

إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

الداخلية: إغلاق بوابات طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي

في ذكرى وفاة نجوى سالم.. اسمها الحقيقي واعتناقها الإسلام ونهايتها المأساوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها

من سرطان الثدي لـ كورونا.. محطات مؤلمة في حياة زوجة توم هانكس

بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته