أول تعليق سعودي على الهجوم الإرهابي على قاعدة التاجي بالعراق

أكدت وزارة الخارجية السعودية، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمالي بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد التحالف الدولي.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جددت الوزارة، موقف المملكة الثابت ضد العنف والتطرف والإرهاب، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ودولهم، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، أن 3 من أفراد قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش لقوا مصرعهم نتيجة القصف، مضيفة أن "18 صاروخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي في العراق".





وذكر الجيش العراقي في وقت سابق أن 15 من صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة عسكرية عراقية قرب بغداد تؤوي جنودا أمريكيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر.



