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تعليم

جامعة عين شمس تستضيف الاتحاد المصري للأيكيدو والجودو

الخميس 12/مارس/2020 - 04:49 م
جامعة عين شمس تستضيف
جامعة عين شمس تستضيف الاتحاد المصري للايكيدو والجودو
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حسام الفقي
تحرص  إدارة التربية العسكرية لدعم التطور الشخصي لطلبة جامعة عين شمس وإرشادهم إلى أفضل الطرق لممارسة الرياضة وصولا إلى صحة أفضل وتركيزًا أعلي وتعويدهم علي روح الفريق، استضافت إدارة التربية العسكرية بجامعة عين شمس أعضاء الاتحاد المصري للايكيدو والجودو، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

وتم اختبار طلبة دورة التربية العسكرية في الحزام الأصفر للأيكيدو وكانت نسبة النجاح 100% ممن تم اختبارهم، وجاري استخراج شهادات الحصول على الحزام من الاتحاد.
جامعة عين شمس تستضيف الاتحاد المصري للأيكيدو والجودو
جامعة عين شمس تستضيف الاتحاد المصري للأيكيدو والجودو
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جامعة عين شمس تستضيف الاتحاد المصري للأيكيدو

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