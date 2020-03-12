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ثقافة

فوز المعادي العامة بالمركز الأول على مكتبات العالم لعام 2020

الخميس 12/مارس/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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طارق موسى
أعلن معرض لندن الدولى للكتاب  منذ قليل عن فوز مكتبة المعادي العامة بالمركز الأول على مكتبات العالم لعام ٢٠٢٠ .. ضمن جوائز التميز بلندن بالتعاون مع اتحاد الناشرين البريطانيين.


تأهلت مكتبة المعادى العامة للقائمة النهائية لتصفيات جائزة مكتبة العام ضمن جوائز لندن للتميز الدولى لعام 2020 والمقدمة من معرض لندن الدولي للكتاب بالشراكة مع اتحاد الناشرين البريطانيين والمقام بلندن فى  دورته 49.

حيث نافس على المركز الأول لمكتبة العام  كل من : مكتبات مدينة جوهانسبرج - جنوب افريقيا . و مكتبة المعادى العامة - مصر و مكتبة شنغهاى - الصين .


واكد  العميد مصطفى شنجر مدير المكتبة فى تصريح له بأن فوز مكتبة المعادى العامة  بالمركز الأول عالميا  جاء نتيجة العمل الدؤوب والمتميز لفريق العمل بالمكتبة والمؤثر فى المجتمع المصرى بكل فئاته وبالتعاون الوثيق مع الإدارة الفنية للمكتبات بقيادة الدكتورة هبه اسماعيل وقطاع البرامج بقيادة رشا عصمت والادارة العليا للجمعية بقيادة محمد عاشور مدير عام الجمعية

وتابع قائلا : أتوجه بهذا الفوز والإنجاز الدولى والتاريخى الذى حققته المكتبة لمصر الكنانة وشعبها العظيم  ولأسرة العاملين بمكتبة المعادى العامة و لمجلس ادارة الجمعية على دعمه اللامحدود للمكتبة.
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