الإمارات تشارك في اجتماع الشيربا الثاني

كشف وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، عن مشاركة دولة الإمارات في اجتماع الشيربا الثاني بمدينة الخبر السعودية حيث قال : ‏شاركت دولة الإمارات في اجتماع الشيربا الثاني في مدينة الخبر استعدادا لـ ‎قمة العشرين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة في نوفمبر.





كما عبر الدكتور قرقاش عن فخر بلاده بالمشاركة في اجتماع الشيربا الثاني حيث غرد عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر" قائلا : تفخر الدولة بمشاركتها في هذا الحدث المهم ".





كما توجه وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية بشكر بلاده للمملكة العربية السعودية علي جهودها النجاح هذا الحدث حيث ذكر قائلا : نتوجه بكل الشكر لأشقائنا في المملكة على جهودهم في ظروف دولية استثنائية."





وتستضيف الرياض «قمة العشرين» خلال شهر نوفمبر 2020 حيث حددت المملكة يومي السبت والأحد 21 و22 نوفمبر 2020 موعدًا لانعقاد أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين في العاصمة.



