AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سدود الري بوادي دجلة فى جنوب شرق القاهرة تحجز الأمطار بكفاءة

الخميس 12/مارس/2020 - 05:52 م
صدى البلد
Advertisements
فسم الأخبار
احتجزت سدود الري بوادي دجلة جنوب شرق القاهرة كميات من الأمطار أمامها اليوم بكفاءة وفاعلية لتحمي المنطقة من أى أخطار متوقعة.
 
جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى كانت قد قامت من خلال قطاع التوسع الأفقى والمشروعات أحد قطاعات مصلحة الرى بتنفيذ عدة عمليات بمحافظة القاهرة لحماية منطقة وادي دجلة (طرة - زهراء المعادي) من أخطار السيول وهى كالآتى :
▪ عملية إنشاء سد م1 و سد م2 لحماية وادي دجلة (طرة-زهراء المعادي) من أخطار السيول –محافظة القاهرة
بقيمة اجمالية 16,8 مليون جنيه  
▪ عملية إنشاء سد م3 لحماية وادي دجلة (طرة-زهراءالمعادي) من أخطار السيول –محافظة القاهرة  
بقيمة اجمالية 38,5 مليون جنيه
تم تصميم هذه الاعمال الصناعية بمعرفة معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه وبيانات هذه السدود كالاتى:
سدم1 بطول 150 مترا وارتفاع 10 متر وسعة تخزينية 375 ألف متر مكعب
سدم2 بطول 150 مترا وارتفاع 10 متر وسعة تخزينية  625 ألف متر مكعب
سدم3 بطول  170 مترا وارتفاع 12 متر وسعة تخزينية 1000 ألف متر مكعب

وتجدر الإشارة إلى أنه فور تحسن الأحوال سيتم تشكيل لجان مشتركة للجهات المعنية للمرور علي منشآت السدود والحماية من أخطار السيول للتأكد من سلامتها وتقدير كمية المياه التي تم حصادها وبحث أفضل الطرق لاستغلالها.
سدود الري بوادي دجلة فى جنوب شرق القاهرة تحجز الأمطار بكفاءة
سدود الري بوادي دجلة فى جنوب شرق القاهرة تحجز الأمطار بكفاءة
سدود الري بوادي دجلة فى جنوب شرق القاهرة تحجز الأمطار بكفاءة
سدود الري بوادي دجلة فى جنوب شرق القاهرة تحجز الأمطار بكفاءة
سدود الري بوادي دجلة فى جنوب شرق القاهرة تحجز الأمطار بكفاءة
سدود الري بوادي دجلة فى جنوب شرق القاهرة تحجز الأمطار بكفاءة
سدود الري بوادي دجلة فى جنوب شرق القاهرة تحجز الأمطار بكفاءة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مياه السيول خطر على الزراعات والمنشآت في سيناء.. إنشاء سواتر ترابية على ارتفاع 3 أمتار حول المزارع بمنطقتي الحسنة ونخل

سيناريوهات الدبلوماسية المصرية للتعامل مع أزمة سد النهضة .. طرق جميع الأبواب والتحرك على كافة المستويات.. وتطبيق البند العاشر من اتفاق المبادئ..واللجوء لـ مجلس الأمن لاتهام إثيوبيا بتهديد السلم الدولي

سدود وبحيرات صناعية لحماية مدينة نخل والحسنة من السيول

سدود وبحيرات صناعية.. شمال سيناء تضع خطة للاستفادة من مياه السيول

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروع سد ومحطة "يوليوس نيريرى" الكهرومائية بتنزانيا

ترشيحاتنا

ذروة موجة الطقس السيئ تضرب البلاد.. ومنخفض السودان الموسمي سبب غزارة الأمطار

الصين تعلن موعد انتهاء فيروس كورونا

يبقي أنت أكيد في مصر.. شاهد جدعنة وشهامة المصريين في مياه الأمطار

ريال مدريد يعلن إغلاق النادي وإيقاف نشاطاته بسبب فيروس كورونا

الأهلي يعاقب رامي ربيعة ماليًا

إدوارد عن حالة الجو والمطر: ربنا يستر علينا حد عاوز حاجة

AdvertisementS

أحدهم كان متوقفا .. إصابة 13 في حادث تصادم قطارين بروض الفرج

بسبب الطقس السيئ.. تصادم قطارى ركاب بخط الصعيد فى روض الفرج

انتهاك فج للفصل السابع.. مصر تطالب مجلس الأمن بمنع انتقال الإرهابيين إلى ليبيا

ضحايا أمطار عاصفة التنين .. مصرع طفل وإصابة 39 آخرين وانهيار مسجد ومنزلين

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟.. رئيس مركز التنبؤات بالأرصاد يجيب

مدبولى يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة حال قطع المياه في بعض المناطق

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

جردوها من ملابسها داخل حديقة بالعجوزة.. 3 شباب يغتصبون فتاة قاصر بعد اختطافها من صديقها

حرائق وصعق ووفاة.. حصيلة الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

مشهد رباني بديع بعد تعليق العمرة.. الحمام يطوف حول الكعبة وفوق المسجد الحرام.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 خطوات منزلية.. طريقة تعقيم العين لحمايتها من العاصفة الترابية

الصور الأولى من حادث تصادم قطاري ركاب في روض الفرج.. والصحة: إصابة 13

تبدأ من 256 ألف جنيه.. أحدث أسعار سيارات البيك أب في مصر