سدود الري بوادي دجلة فى جنوب شرق القاهرة تحجز الأمطار بكفاءة

احتجزت سدود الري بوادي دجلة جنوب شرق القاهرة كميات من الأمطار أمامها اليوم بكفاءة وفاعلية لتحمي المنطقة من أى أخطار متوقعة.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى كانت قد قامت من خلال قطاع التوسع الأفقى والمشروعات أحد قطاعات مصلحة الرى بتنفيذ عدة عمليات بمحافظة القاهرة لحماية منطقة وادي دجلة (طرة - زهراء المعادي) من أخطار السيول وهى كالآتى :

▪ عملية إنشاء سد م1 و سد م2 لحماية وادي دجلة (طرة-زهراء المعادي) من أخطار السيول –محافظة القاهرة

بقيمة اجمالية 16,8 مليون جنيه

▪ عملية إنشاء سد م3 لحماية وادي دجلة (طرة-زهراءالمعادي) من أخطار السيول –محافظة القاهرة

بقيمة اجمالية 38,5 مليون جنيه

تم تصميم هذه الاعمال الصناعية بمعرفة معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه وبيانات هذه السدود كالاتى:

سدم1 بطول 150 مترا وارتفاع 10 متر وسعة تخزينية 375 ألف متر مكعب

سدم2 بطول 150 مترا وارتفاع 10 متر وسعة تخزينية 625 ألف متر مكعب

سدم3 بطول 170 مترا وارتفاع 12 متر وسعة تخزينية 1000 ألف متر مكعب





وتجدر الإشارة إلى أنه فور تحسن الأحوال سيتم تشكيل لجان مشتركة للجهات المعنية للمرور علي منشآت السدود والحماية من أخطار السيول للتأكد من سلامتها وتقدير كمية المياه التي تم حصادها وبحث أفضل الطرق لاستغلالها.