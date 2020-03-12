على المصيلحى: الخدمات التموينية لم تتأثر بالأحوال الجوية.. فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع الخدمات التموينية لم تتأثر بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد منذ الصباح.





وأضاف وزير التموين، خلال حواره على التليفزيون المصري، أن الجميع كان متوقع حدوث طقس متقلب اليوم، وتساقط أمطار غزيرة، ولذا تم التوجيه منذ الأمس بإنشاء غرف عمليات على مستوى جميع المحافظات والمديريات.





وأشار وزير التموين إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عمل المنظومة التموينية خلال التقلبات المناخية الحالية، تم وضع خطة للتعامل مع الأوضاع الجوية.





وكشف وزير التموين، أنه تم أخذ قرار بصرف دفعة دقيق للمخابز تكفي 3 أيام حتى لا يكون هناك مشكلة في توصيل الدقيق للمخابز، وتم التأكد على مستوى كافة المديريات من توفر السلع التموينية والوقود بكافة محطات البنزين، وكافة محطات التعبئة.





ولفت وزير التموين إلى أنه تم تسليم أكثر من 75% من الحصص التموينية لبعض المديريات بالمحافظات رغم عدم الوصول لمنتصف الشهر.