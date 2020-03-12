رسميا.. تأجيل مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري الأبطال

أعلن نادي مانشستر سيتي عن تأجيل مباراة الإياب مع نظيره ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب "الاتحاد"، حتى إشعار اخر نظرًا لتفشي فيروس كورونا عالميًا.





وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس، عن إيقاف جميع نشاطاته في مختلف الألعاب، بسبب تفشي فيروس كورونا.



ونشر نادي ريال مدريد بيانًا جاء فيه:" لن يتم لعب المباريات التي كانت مقررة لهذا اليوم وغدًا، وهي مباراة فريق كرة السلة في الدوري الأوروبي، ومباراة فريق كرة القدم في الدوري الإسباني أمام إيبار."

وأضاف: "وعليه، يقرر النادي إغلاق للمرافق الرياضية ويوصى أيضًا بأن يظل جميع الأشخاص في فريق ريال مدريد الذين يقدمون خدماتهم في مدينة ريال مدريد تحت الحجر الصحي."



