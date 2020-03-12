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رياضة

رسميا.. تأجيل مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري الأبطال

الخميس 12/مارس/2020 - 06:18 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي مانشستر سيتي عن تأجيل مباراة الإياب مع نظيره ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب "الاتحاد"، حتى إشعار اخر نظرًا لتفشي فيروس كورونا عالميًا.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس، عن إيقاف جميع نشاطاته في مختلف الألعاب، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا جاء فيه:" لن يتم لعب المباريات التي كانت مقررة لهذا اليوم وغدًا، وهي مباراة فريق كرة السلة في الدوري الأوروبي، ومباراة فريق كرة القدم في الدوري الإسباني أمام إيبار."

وأضاف: "وعليه، يقرر النادي إغلاق للمرافق الرياضية ويوصى أيضًا بأن يظل جميع الأشخاص في فريق ريال مدريد الذين يقدمون خدماتهم في مدينة ريال مدريد تحت الحجر الصحي."

وكان نادي يوفنتوس أعلن إصابة لاعبه دانيال روجاني بفيروس كورونا، وهو الذي كان متواجدًا في مباراة فريقه أمام إنتر في الدوري الإيطالي، لتشير بعض التقارير الصحفية إلى أنه سيتم فرض عزل طبي والكشف على لاعبي الفريقين.

يذكر أنه تم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في إيطاليا، حتى مطلع شهر إبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن القرار كان يسمح للفرق الإيطالية بلعب البطولات القارية.
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