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محافظات

مياه الشرقية تدفع بـ 35 سيارة كسح و25 جرارا لشفط مياه الأمطار

الخميس 12/مارس/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة موج الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة، وذلك عبر شاشة الفيديو كونفرانس بديوان عام المحافظة.


أكد المحافظ جاهزية المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية وإعلان حالة الاستعداد القصوي لمواجهة موجة الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة، اطمأن رئيس الوزراء علي حالة الطرق ومدي تعرضها للغلق بسبب مياه الأمطار وكذلك علي مدي عمل المخابز.

وأوضح المحافظ عدم وقوع أي حوادث علي طرق المحافظة والتنسيق الكامل مع وكيل وزارة التموين بالشرقية والتأكيد علي عمل المخابز في مواعيدها المقررة. 

وأشار محافظ الشرقية  إلي أنه دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد 35 سيارة كسح و25جرار كسح و 10بدال ديزل كبير و10بدال ديزل صغير موزعة علي أفرع الشركه بمراكز ومدن المحافظة للتصرف السريع في حالات الطوارئ وشفط مياه الأمطار أولا بأول من الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة.
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