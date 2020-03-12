مياه الشرقية تدفع بـ 35 سيارة كسح و25 جرارا لشفط مياه الأمطار

اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة موج الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة، وذلك عبر شاشة الفيديو كونفرانس بديوان عام المحافظة.









أكد المحافظ جاهزية المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية وإعلان حالة الاستعداد القصوي لمواجهة موجة الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة، اطمأن رئيس الوزراء علي حالة الطرق ومدي تعرضها للغلق بسبب مياه الأمطار وكذلك علي مدي عمل المخابز.





وأوضح المحافظ عدم وقوع أي حوادث علي طرق المحافظة والتنسيق الكامل مع وكيل وزارة التموين بالشرقية والتأكيد علي عمل المخابز في مواعيدها المقررة.



