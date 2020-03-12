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أصل الحكاية

تجنب المصافحة وقصر المناسبات على 50 شخصا .. قرارات جديدة للسعودية لمواجهة كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 07:24 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميس رضا
أكدت وزارة الصحة السعودية على أهمية تجنب إقامة المناسبات الرسمية أو الإجتماعية التي يزيد فيها عدد الحضور فيها عن 50 شخصًا، وضرورة تجنب المصافحة حيث إنها من أكثر أسباب انتقال العدوى، وذلك لسلامة الجميع من عدوى فيروس كورونا الجديد.

ويأتي هذا التنبيه تواصلًا للحملة التوعوية بفيروس كورونا، التي أطلقتها الصحة تزامنًا مع تفشي الفيروس وذلك تحت شعار "الوقاية من كورونا"، حيث تهدف الحملة إلى توعية أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا الجديد COVID19 وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تساهم في الوقاية منه والحد من انتشاره.

وتتضمن الحملة التركيز على عدد من النصائح التوعوية كالتوصية بغسل اليدين بالماء والصابون جيدًا والعطاس في منديل أو في مرفق اليد، وتصحيح مفهوم حول استخدام الكمامة، حيث إنها تستخدم في حال كان مستخدمها يعاني من أعراض تنفسية كالعطاس والكحة أو يعتني بشخص مصاب.

وأبانت الصحة أن الحملة اشتملت على عدة وسائل ومنها لوحات الطرق والشاشات الإلكترونية في صالات المطارات وتكثيف النشر التوعوي عبر القنوات الإذاعية والتلفازية وإعلانات منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدةً على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالموقع الإلكترونية لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الإجتماعي "حساب الوزارة، وحساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية".

وطالبت الصحة الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم للحد من انتشاره.

وأوضحت أن المملكة كبقية دول العالم، تمر في هذه الأيام بظروف استثنائية تتطلب وعي مجتمعي عالي بخطورة التهاون في التعامل مع كل من يشتبه به إصابته بفيروس كورونا، وهو ما يستدعي رفع درجة اليقظة والشعور بالمسؤولية لمساعدة الجهات المختصة على محاصرة الفايروس والحد من انتشاره وصولًا إلى القضاء عليه بإذن الله.

ودعت المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، مؤكدة على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات.
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