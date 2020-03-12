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أصل الحكاية

إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان

الخميس 12/مارس/2020 - 06:55 م
الصحة العمانية
الصحة العمانية
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محمود نوفل
أعلنت ‏وزارة الصحة العمانية عن تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس ‎كورونا (19-coVID) لمواطن ويخضع حاليًا للعلاج بالمستشفى. 

وذكرت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم: "أصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (۱۹) تسع عشرة حالة. (۱۷) سبع عشرة حالة منها مرتبطة بالسفرإلى جمهورية إيران الاسلامية وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا وجاري التقصي الوبائي عن الحالة الأخيرة".

واهابت وزارة الصحة العمانية بالجميع بضرورة التقييد بالإجراءات الوقائية وإجراءات الحجر الصحي وعدم ارتياد الأماكن العامة ودور العبادة. 

ودعت وزارة الصحة الجميع بضرورة الالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون وعدم ملامسة الأنف والعين واتباع العادات الصحية السلمية عند العطس والسعال. 

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