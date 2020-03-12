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توك شو

تحت الأمطار.. بكري يروي موقفا بطوليا من شاب تجاه سيدة .. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 08:16 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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هاني حسين
روى الإعلامي مصطفى بكري، موقفا مشرفا لشاب قام بتغطية سيدة تبيع منتجات على أحد الأرصفة بـ الجاكيت الذي كان يرتديه لحمايتها من الطقس السيئ.

وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد": " مصر بها الكثير من النماذج التي تمتاز بالشهامة".

وتابع مصطفى بكري: "الأوضاع صعبة في كل المحافظات بسبب حالة الطقس، والعواصف الرملية بلغت ذروتها في جنوب سيناء".

وأكمل مصطفى بكري:" تم إغلاق العديد من الطرق بسبب العواصف الرملية ومنها «قنا - الأقصر، قنا - سوهاج،  اسيوط - الخارجة، قنا - البحر الأحمر، الواحات البحرية - الفرافرة، اسوان - أبو سمبل".

وتابع مصطفى بكري: "الإدارة العامة للمرور تهيب قائدي السيارات  الالتزام بتعليمات رجال المرور".

وأكمل مصطفى بكري: "شهدت مدينة الإسكندرية هطول  أمطار رعدية غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة،  وكثفت الأحياء أعمال نزح تراكمات الأمطار من الشوارع".

ولفت مصطفى بكري: "محافظ الإسكندرية يقوم بجولات موسعة بأحياء الإسكندرية ويتفقد أعمال رفع  تجمعات المياه من الشوارع".
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