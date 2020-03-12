AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ستضرب هذه المناطق بقوة.. الأرصاد: كتلة القارة الجنوبية سبب موجة السيول .. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 11:18 ص
الدكتور أحمد عبد
الدكتور أحمد عبد العال
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه عندما ارتفعت درجة الحرارة يوم الثلاثاء الماضى مع نشاط للرياح كان سببه وجود منخفض جوى. 

وأوضح الدكتور أحمد عبد العال، خلال استضافته مع الإعلامية خلود زهران عبر برنامج هذا الصباح بفضائية اكسترا نيوز ، أن المنخفض الجوى الذى ضرب البلاد الثلاثاء الماضى تولد فى الصحراء الغربية.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إلى أن حالة الأمطار والسيول التى تشهدها البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، سببها وجود منخفض جوى قادم من جنوب القارة الأوروبية وكتلة ساخنة من السودان.  

ولفت إلى أن الفارق بين كتلة القارة الأوروبية وكتلة السودان الساخنة تولد عنها تقلبات جوية على مدار اليومين القادمين نتج عنه حالة من عدم الاستقرار وبرودة المناخ.  

وأشار  رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إلى أن موجة السيول التى ستشهدها البلاد على مدار 3 أيام ستتحول  من القاهرة للأردن، فلسطين، لبنان وستكون أعنف نظرأ لتخطيها الجبال والمرتفعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار بدءًا من اليوم وحتى الثلاثاء.. فيديو

أمطار وسيول ومنخفض جوي.. الأرصاد تنصح المواطنين بعدم الخروج من المنازل.. فيديو

التنين يضرب سماء البلاد .. الأرصاد تحذر من عواصف و سيول شديدة الغزارة غدا

منخفض التنين كذبة .. الأرصاد تكشف حقيقة ما سيحدث فى مصر الأيام المقبلة..شاهد

بالصور والخرائط.. كل ما تريد معرفته عن عاصفة التنين الأخطر منذ 26 سنة

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات بسبب عاصفة التنين: حالة طقس الخميس سيئة

ترشيحاتنا

ليفربول وصل إلى القمة سريعا وهبط منها أسرع.. محطات الريدز بدوري أبطال أوروبا

دعاء الرياح والعواصف.. الرسول أوصى بـ 3 أمور عندما تشتد الريح

زار الأراضي المحتلة.. اليونان تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا

اشترِ iphone 7 Plus بـ 2500 جنيه فقط

أول ضحايا عاصفة التنين.. مصرع طفل وإصابة 5 بانهيار منزلين في قنا

بعد إقصائه لـ ليفربول.. من هو ماركوس يورنتي الذي استغنى عنه زيدان؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

من الأجمل.. ياسمين صبرى وأحلام الأبرز.. نجمات تألقن بـالجمبسوت اللامع

لغز لم تسفر عنه الطبيعة.. صخور البطيخ.. كنوز متناثرة في صحراء الوادي الجديد