ستضرب هذه المناطق بقوة.. الأرصاد: كتلة القارة الجنوبية سبب موجة السيول .. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه عندما ارتفعت درجة الحرارة يوم الثلاثاء الماضى مع نشاط للرياح كان سببه وجود منخفض جوى.





وأوضح الدكتور أحمد عبد العال، خلال استضافته مع الإعلامية خلود زهران عبر برنامج هذا الصباح بفضائية اكسترا نيوز ، أن المنخفض الجوى الذى ضرب البلاد الثلاثاء الماضى تولد فى الصحراء الغربية.





وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إلى أن حالة الأمطار والسيول التى تشهدها البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، سببها وجود منخفض جوى قادم من جنوب القارة الأوروبية وكتلة ساخنة من السودان.





ولفت إلى أن الفارق بين كتلة القارة الأوروبية وكتلة السودان الساخنة تولد عنها تقلبات جوية على مدار اليومين القادمين نتج عنه حالة من عدم الاستقرار وبرودة المناخ.



