بكري يحذر المواطنين: الزموا منازلكم الأمطار أكثر غزارة غدا.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن وزير التنمية المحلية طالب بعدم نزول المواطنين للشوارع غدا الجمعة لأن الأمطار ستكون أكثر غزارة من اليوم الخميس.





وأضاف مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"،: " تبدأ كميات الأمطار في الزيادة مساء اليوم الخميس، وأن الحكومة اضطرت إلى قطع المياه والكهرباء وطالبت المواطنين بتفهم الأمر وطبيعة الطقس الذي تشهده مصر والذي لم تشهده منذ سنوات".





وتابع بكري: "تم إغلاق العديد من الطرق بسبب العواصف الرملية ومنها «قنا - الأقصر، قنا - سوهاج، أسيوط - الخارجة، قنا - البحر الأحمر ، الواحات البحرية - الفرافرة، أسوان - ابو سمبل".





وتابع مصطفى بكري: "الإدارة العامة للمرور تهيب قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور".





وأكمل مصطفى بكري: "شهدت مدينة الإسكندرية هطول أمطار رعدية غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، وكثفت الأحياء أعمال نزح تراكمات الأمطار من الشوارع".



