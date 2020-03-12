يمكن ضغط الخطبة لـ 10 دقائق.. الأوقاف تكشف إجراءات إقامة صلاة الجمعة في الطقس السيئ

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك غرفة عمليات في وزارة الأوقاف لمتابعة سوء الأحوال الجوية وحالة المساجد في كافة المحافظات.





وأضاف جابر طايع في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: " منذ 5 أيام اتخذ وزير الأوقاف التدابير اللازمة لإقامة صلاة الجمعة وتعليمات للأئمة بالتواجد في المساجد قبل صلاة الجمعة بساعة، و هناك تدابير لإقامة الصلاة بعيدا عن الأماكن المغلقة وفتح النوافذ في المساجد".





وتابع جابر طايع: "هناك توجيهات بأن تكون الخطبة 15 دقيقة ومن الممكن أن يتم ضغطها إلى 10 دقائق فقط نظرا لسوء الأحوال الجوية ".





وأكمل جابر طايع: "على المصلين التواجد في اماكن امنة، ومتروك الحرية لكل إمام مسجد توجيه المصلين حسبا يراه لاحتواء أزمة سوء الأحوال الجوية".





ولفت جابر طايع: "هناك خطاب موحد لخطبة الجمعة وهناك حرية مطلقة لإمام المسجد الحديث عن سوء الأحوال الجوية".