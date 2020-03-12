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هيئة الأرصاد: إعصار التنين شائعة.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 11:06 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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هاجر إبراهيم

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بٌعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: أنه تم الترويج عن شائعة أن مصر ستتعرض لإعصار ما يسمى بمنخفض التنين أو منخفض القرن، مشيرة إلى أن هذه الشائعة ليست لها أى أساس من الصحة.


وأضافت "إيمان" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن كل ما ستتعرض له مصر هى حالة شديدة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية، موضحة أن ذلك ما أكده البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوم الأثنين الماضى.


وأشارت إلى أن جميع الخرائط الخاصة بحالة الطقس فى مصر موجودة لتوضيح أن هناك تأثرا للبلاد بمنخفض جوى قادم من السودان، يطلق عليه منخفض السودان الموسمى، الذى يؤثر عليها برياح جنوبية شرقية تمر على البحر الأحمر وتكون محملة بكميات كبيرة من الرطوبة.


وأفادت أن هناك منخفضا آخر بدأ أن يؤثر على جمهورية مصر العربية، لافتة إلى أن تلك الرياح ستحتوى على كميات كبيرة جدا من الرطوبة من البحر المتوسط، فبالتالى هناك مصدرين للرطوبة، مصدر من البحر الأحمر ومصدر من البحر المتوسط.


وأتابعت أن كمية الأمطار وشدة غزارتها متوقع فى جميع محافظات البلاد، خاصة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة، وتصل لحد السيول على سيناء بمنطقة خليج السويس، حيث أن كمية الأمطار بها تكون غزيرة جدا وتصل لحد السيول، نظرا للطبيعة الجغرافية الموجودة بها وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، بالإضافة إلى بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد.


وقالت إنه من المتوقع أن تزيد شدة هطول الأمطار خلال الساعات القادمة، حيث أنها بدأت بالفعل منذ البارحة، متابعة أن الان هناك أمطار شديدة بالإسكندرية ومطروح، بالإضافة إلى وجود عاصفة مع تلك الأمطار من البرق والرعد.
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