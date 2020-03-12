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رياضة

بسبب كورونا .. ليستر سيتي يعلن دخول 3 لاعبين الحجر الصحي

الخميس 12/مارس/2020 - 09:03 م
ليستر سيتي
ليستر سيتي
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محمد رشاد
أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، أن ثلاثة لاعبين من أعضاء الفريق الأول، دخلوا الحجر الصحي، وسيكونون في عُزلة ذاتية، كإجراء وقائي بعد اشتباه إصابتهم بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وجاء نص بيان ليستر سيتي كالتالي:

يؤكد ليستر سيتي أن ثلاثة لاعبين من أعضاء الفريق الأول، دخلوا غرفة الحجر الصحي، كإجراء وقائي، بعد النصائح الطبية الأخيرة.

وأضاف : في الأيام الأخيرة، تعرض الثلاثة لمرض خفيف للغاية، ونصحوا من قبل الطاقم الطبي للنادي، بما يتفق مع التوجيهات الحكومية الحالية، بالبقاء في المنزل، وعلم اللاعبون الثلاثة أن أعراضهم تتشابه مع المرض الشائع حاليًا، وأنه يجب وضعهم في عزلة ذاتية لمدة سبعة أيام كإجراء وقائي.

وتابع: لم تكن هناك توصية بضرورة إجراء المزيد من الاختبارات، والنادي على اتصال منتظم باللاعبين المعنيين، الذين تظل أعراضهم خفيفة ويمكن التحكم فيها ذاتيًا.

كما أضاف: يُطلب من أي شخص يعاني من أعراض الإنفلونزا البقاء بعيدًا عن ملعبنا "كينج باور"، لتجنب انتقال المرض لأي شخص آخر.

واختتم: يواصل النادي مراقبة الوضع عن كثب، واتخاذ التدابير المناسبة لحماية صحة موظفيه ولاعبيه.
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