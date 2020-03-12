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فن

هيثم شاكر ينتهي من نصف مشاهد مسلسل حب عمري

الخميس 12/مارس/2020 - 09:16 م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
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آيه عاطف
انتهى الفنان هيثم شاكر من تصوير نصف مشاهد مسلسله الجديد "حب عمري" المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

ويعكف طاقم العمل على تكثيف تصوير مشاهد العمل بديكور العمل الرئيسي بالقاهرة لسرعة الانتهاء من التصوير في الموعد المحدد، على أن ينتقل طاقم العمل إلى الإسكندرية لاستكمال التصوير الأسبوع القادم.

"حب عمري" ينتمي إلى الأعمال الدرامية الرومانسية المليئة بالأحداث المشوقة، وهو البطولة المطلقة الأولى لهيثم شاكر في الدراما التليفزيونية.

المسلسل الجديد "حب عمري" من بطولة سهر الصايغ ومنة فضالي وأحمد كرارة وأماني كمال ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد.
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