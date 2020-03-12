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توك شو

الأرصاد تحذر: أمطار شديدة الغزارة خلال الساعات المقبلة.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 09:16 م
امطار وعواصف
امطار وعواصف
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هاني حسين
قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن  مصر تشهد حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية  على قناة " إكسترا نيوز"، :" مرت مصر بساعات عصيبة من سوء الأحوال الجوية، ومن المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار خلال الـ 24 ساعة المقبلة".

وتابع محمود شاهين:"  تبدأ  حالة عدم الاستقرار في الانحصار يوم السبت وتنتهي تماما يوم الأحد المقبل ".

وأكمل :"  بدات حالة عدم الاستقرار بسقوط كميات كبيرة من الأمطار، ومن المتوقع  استمرار سقوط الأمطار الغزيرة الساعات المقبلة وحتى منتصف يوم الجمعة وتهدأ تدريجيا وتنتهي تماما عصر يوم السبت المقبل ".

ولفت إلى أن سرعة الرياح أثرت بالسلب على الرؤية  على أغلب الطرق الصحراوية مما أدى إلى غلق العديد من الطرق.
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