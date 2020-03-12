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حوادث

ضحايا عاصفة التنين.. مصرع أمين شرطة صعقا بالكهرباء نتيجة الأمطار في الإسماعيلية

الخميس 12/مارس/2020 - 09:51 م
جثة
جثة
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انجي هيبة
لقي أمين شرطة مصرعه مساء اليوم الخميس نتيجة الصعق بالكهرباء بعد ملامسته لأحد أعمدة الكهرباء بجوار منزله بمنطقة نفيشة التابعة لمركز الإسماعيلية التي تساقطت عليها الأمطار بشكل كثيف.  

وكان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي تلقي إخطارا من العميد محمد خالد مأمور مركز الإسماعيلية يفيد بتلقي بلاغ من أهالي قرية نفيشة بتعرض أمين الشرطة م . ر . ا ٤٤ عام يعمل بإدارة الحماية المدنية مقيم بشارع مركز الشرطة لصعق الكهرباء أمام منزله .  

علي الفور انتقل الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية والنقباء حسن رضوان ومحمد جبر ومصطفي جميل وملهم البلتاجي وكلاء المباحث إلى مكان الواقعة وتبين صحة البلاغ بتعرض المذكور سلفا للصعق بالكهرباء المكشوفة بعد تفاعلها مع الأمطار وسقط على اثر ذلك جثة هامدة ، ولا توجد اي شبهة جنائية في الوفاة.

 تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.
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