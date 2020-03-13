هل ينجو الأطفال من فيروس كورونا أم لا؟.. اعرف الحقيقة





ولكن قد تم تسجيل حالة واحدة لمولود فى الصين بعد ولادته بـ 30 ساعة، وذلك فى اليوم الخامس من شهر فبراير.





وقد نشرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن إصابات الأطفال نادرة، ولكن الخبراء في مجال الصحة العامة عاجزون، إلى الآن، عن تفسير سبب قلة الإصابات عند الأطفال.





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وأكد الباحثون أن إصابة الأطفال ليست واضحة، ويبدو أن الأطفال إما تفادوا الإصابة تماما، أو أن إصاباتهم ليست حادة".





قد يعني ذلك أن الأطفال يصابون بنوع أخف من المرض، بحيث لا تظهر عليهم أي أعراض، مما يؤدي، في نهاية المطاف، مما لا تستدعي حالتهم التوجه إلى الأطباء أو المستشفيات، وبالتالي إلى عدم تسجيل حالات إصاباتهم.





وتابعوا، "أن للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 5 سنوات وللمراهقين أجهزة مناعة محفزة لمقاومة الفيروسات، وفقد يصاب هؤلاء بالعدوى، ولكن المرض سيكون لديهم المرض بشكل خفيف أو قد لا تظهر عليهم أي أعراض نهائيًا".