هيفاء وهبي تثير الجدل بفيديو جديد من عيد ميلادها

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، من حفل عيد ميلادها الأخير، الذي أقيم قبل أيام، وظهرت فيه بشكل أثار الجدل بين متابعيها.
وعلقت هيفاء وهبى، على الفيديو، قائلة: "من الرائع دائمًا سماع كلمات الحب - والاحتفالات - من أشخاص مميزين جدًا فى حياتى.. أشكركم جميعًا على التمنيات المذهلة والحب والدعم الذى أظهرتموه لى، ليس فقط فى عيد ميلادى، ولكن على مدار العام".
جاء ذلك، بعدما تداول فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ48 عبر موقع التواصل الاجتماعي على أنغام أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال.
وتشارك هيفاء وهبي، في سباق المارثون الرمضاني بمسلسل أسود فاتح الذي يشارك في بطولته أحمد فهمي، معتصم النهار، روجينا.