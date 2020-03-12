هيفاء وهبي تثير الجدل بفيديو جديد من عيد ميلادها

"من الرائع دائمًا سماع كلمات الحب - والاحتفالات - من أشخاص مميزين جدًا فى حياتى.. أشكركم جميعًا على التمنيات المذهلة والحب والدعم الذى أظهرتموه لى، ليس فقط فى عيد ميلادى، ولكن على مدار العام".