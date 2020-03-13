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تكنولوجيا

مايكروسوفت تصدر تحديثا عاجلا لـ Windows 10

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:01 ص
مايكروسوفت تصدر تحديثا
مايكروسوفت تصدر تحديثا عاجلا لـ Windows 10
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شيماء عبد المنعم
أصدرت شركة مايكروسوفت "Microsoft" الأمريكية، تحديثا أمنيا لنظام ويندوز 10 يصلح ثغرة أمنية صنفت بأنها حرجة، في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وبحسب ما ذكره موقع tech crunch التقني، كشفت تفاصيل الثغرة الأمنية يوم الثلاثاء الماضي، في إطار التحديثات الأمنية الشهيرة التي تطلقها عملاقة التقنية الأمريكية وتعرف باسم Patch Tuesday.

وتوجد الثغرة في أحدث إصدار من كتلة رسالة الخادم SMB، التي تسمح لنظام ويندوز بالتواصل مع الأجهزة، مثل الطابعات، وخوادم الملفات، على الشبكة المحلية، أو عبر الإنترنت.

ووفقا للموقع التقني، قد يسمح استغلال الثغرة كان للمهاجم بتشغيل شفرات مشبوهة عن بعد على أي جهاز مصاب.

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وقال جامي هانكينز "Jamie Hankins"، رئيس الأمن وأبحاث تحليلات التهديدات لدى شركة كريبتوس لوجيك Kryptos Logic الأمنية: "إن نحو 48 ألف خادم مصاب متصل بالإنترنت لا يزال عرضة للاستغلال".

وأثارت الأخبار المتعلقة بالثغرة المخاوف من أنها قد تساعد المتسللين على شن هجمات إلكترونية هائلة عبر شبكة الإنترنت، وذلك على غرار هجوم  WannaCry الذي أحدث ضررا هائلا في عام 2017.

والآن بعد يومين من إطلاق Patch Tuesday، أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثا عاجلا آخر لإصلاح الثغرة في نظام ويندوز 10 ونظام الخوادم "ويندوز سيرفر 2019" بإصداريه 1903، و1909. مع الإشارة إلى أن الإصدارات السابقة من ويندوز، بما في ذلك: ويندوز 7 ، الذي أنهت مايكروسوفت دعمه نهائيا في شهر  يناير الماضي، فليس متأثرا بالثغرة.
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