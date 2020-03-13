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محافظات

محافظة بني سويف تخصص رقمين على الواتس لتلقي شكاوى المواطنين من موجة الطقس السيئ

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:50 ص
بني سويف
بني سويف
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محمد عبد الحليم
أعلنت محافظة بني سويف تخصيص رقمي (01063329498) و(01018460099)على تطبيق الواتس آب،وذلك لاستقبال شكاوى المواطنين وتلقى البلاغات الخاصة بأماكن تجمع المياه الناتجة عن هطول الأمطار وغيرها من المشكلات المترتبة على حالة عدم استقرار الأحوال الجوية ،حيث يتم استقبال البلاغات والشكاوى على هذا الرقم، وإخطار فرق العمل الميدانية المنتشرة بكافة مراكز ومدن المحافظة للتدخل السريع  في مثل تلك المواقف الطارئة ، وذلك كنافذة إضافية بجانب الارقام التي سبق وأن أعلنت عنها المحافظة في هذا الشأن.

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فيما تواصل الأجهزة المعنية "تحت إشراف ومتابعة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"جهودها لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ من سقوط أمطار غزيرة  لم تشهدها المحافظة من قبل ،حيث  تسخر المحافظة كافة إمكانياتها من معدات وسيارات للتعامل بفاعلية تامة مع المواقف الطارئة الناتجة عن عدم استقرار الحالة الجوية ، وفق خطة عمل تنفذها فرق عمل منتشرة بكافة المراكز والمدن للتدخل السريع والتعامل الفوري مع أية مواقف طارئة ، بجانب غرف العمليات وادارة الأزمات التي تتابع عن كثب الموقف بشكل لحظي . 


وتحسبا لتداعيات موجة الطقس السيئ، فقد بدأ"منذ 3 أيام"انعقاد غرفة العمليات الرئيسية برئاسة المحافظ، حيث كانت "منذ الساعات الأولى من صباح اليوم"كافة أجهزة المحافظة على استعداد كامل للتعامل الفوري مع أية مستجدات قد تطرأ نتيجة لتقلبات الطقس وسقوط الأمطار، ويتم التواصل"على مدار اللحظة"مع فرق العمل المتواجدين بالشوارع والميادين عن الطريق الموبايلات والخطوط الساخنة وأجهزة اللاسلكي بالغرفة الرئيسية ،تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء، عقب التحذير الذي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا مـن اليوم الخميس وتستمر حتى السبت القادم.

يُذكر أنه قد تم ربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات التابعة للجهات المختلفة، وذلك عبر الأرقام التالية: الخط الساخن (114)، ورقمي تلقى البلاغات بالمحافظة ( 2120006 و 2120009)، وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة (2121410)، حيث يتم استقبال البلاغات والشكاوى الخاصة  على تلك الأرقام لضمان الاستجابة السريعة والتوجه إلى المكان محل الشكوى لعمل اللازم.

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