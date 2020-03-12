أخبار البرلمان: بعد تصديق السيسي.. 30% إعفاءات على ضرائب الدخل للممولين.. 10 رسائل مهمة لرئيس مجلس النواب في أسبوع من بينها سد النهضة وكورونا

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الخميس 12 مارس 2020:













قال مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن صناعة الدواجن في مصر وحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها من الانخفاض يعد من أهداف الأمن القومي الغذائي لمصر لأن الناتج المحلي من الصناعة الوطنية الخالصة للدواجن وصل إلى 90% وبذلك تكون مصر حققت اكتفاء ذاتيا من الدواجن و10% نستوردها عند الحاجة.









بعد رفع حالة الاستعداد.. برلماني: مصر على أهبة الاستعداد لمواجهة كورونا

أشاد النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، بالاستعدادات المصرية القصوى لمواجهة فيروس كورونا المميت، ورفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المستشفيات وخصوصا مستشفيات الحميات، قائلا إن هناك شفافية تامة في التعامل مع المرض ومواجهته.









الحصة بـ 8 جنيهات.. برلماني يحذر من مافيا التعليم عن بعد

حذر النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، الطلاب وأولياء الأمور من استغلال فيروس كورونا في الترويج للتعليم عن بعد كبديل للمدارس، مؤكدا أن التعليم أونلاين سيفتح الباب لمافيا الدروس الخصوصية.







بعد تصديق السيسي.. 30% إعفاءات على ضرائب الدخل للممولين.. تفاصيل

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.





بينها سد النهضة وكورونا.. 10 رسائل مهمة لرئيس مجلس النواب في أسبوع

أطلق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب 10 رسائل مهمة خلال جلسات البرلمان من 8 إلى 10 من مارس وهي كالآتي:







في هذه الحالة يقضي متعاطي المخدرات نصف العقوبة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة ، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات.





برلماني يطالب بتنفيذ تعليمات "مدبولي" بشأن التصدي لمروجي شائعات كورونا

طالب المهندس محمد فرج عامر وعضو مجلس النواب، جميع الوزراء والمحافظين وجميع التنفيذيين بمختلف المؤسسات بالدولة التنفيذ الفورى لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة أو شائعات تتعلق بفيروس "كورونا المستجد" أو غيره بهدف تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.







فؤاد أباظة يطالب رؤساء الجامعات باتباع إجراءات مكافحة العدوى للحد من كورونا

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، جميع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا واتباع إجراءات مكافحة العدوى، فضلًا عن توافر أدوات النظافة والكمامات والمطهرات التى يجب توفيرها بالمجان داخل جميع الكليات للطالبات والطلاب.









إدارة ذكية .. برلمانى يشيد بأداء الحكومة فى أزمة الأمطار الشديدة

أصدر النائب عبد الحميد كمال بيانا يشيد بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي في ادارة الازمة الحالية فيما يخص التغيرات المناخية التى تشهدها بلادنا فى مواجهة السيول والامطار الشديدة.





