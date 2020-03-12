بعد رفع حالة الاستعداد.. برلماني: مصر على أهبة الاستعداد لمواجهة كورونا

أشاد النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، بالاستعدادات المصرية القصوى لمواجهة فيروس كورونا المميت، ورفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المستشفيات وخصوصا مستشفيات الحميات، قائلا إن هناك شفافية تامة في التعامل مع المرض ومواجهته.





ونوه الشاذلي في بيان له، بما أعلنته وزارة الصحة والسكان، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات بالجمهورية، ودعوة المواطنين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحماية من أى عدوى متعلقة بالأنفلونزا أو بفيروس كورونا. واستحداث وحدة لتقصي كل المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التى تثبت إيجابيتها للفيروس، فى إطار تشديد الإجراءات الاحترازية.





ولفت إلى أن فيروس كورونا هجمة وبائية عالمية وتقريبا اصبح في كافة دول العالم، ولابد من مواجهة تداعياته بكل حزم في إطار حماية الصحة العامة، منوها بالعديد من القرارات التي تتعلق بحظر التجمعات والحفلات والمعارض والموالد خلال الفترة القادمة حتى السيطرة العالمية التامة على الفيروس والنجاح في مواجهته.