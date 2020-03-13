حظك اليوم الجمعة 13 - 3 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الجمعة 13- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.







الحمل

من 21/3 إلى 20/4

عاطفيا: إذا اعتنيت بأقوالك تستطيع أن تغير الأمور سريعا لصالحك وتحسن إدارة المواقف الصعبة.

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس بمنزلي المال وعليك اليوم أن تنتبه لخطواتك المهنية ولأموالك وتمهل في قراراتك الشرائية.









الثور من 21/4 إلى 21/5 مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك ومع ذلك تنفتح لك الأبواب إذا عملت بتناغم مع الآخرين. عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب الصراع لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك.





الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 مهنيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة ويطالبك أن تتحرك بهدوء ومن المهم أن تنظم وقتك وجهودك. عاطفيا وصحيا: قد تفتر طاقتك والوقت مناسب للاهتمام بصحتك وسلامتك.









السرطان من 22/6 إلى 22/7 مهنيا وصحيا: تتحرك بكل الطاقة والنشاط وتنجز أعمالك على أكمل وجه. عاطفيا: القمر في منزل الحب ويدفعك للبحث عن الحب، وقد ترغب اليوم في التجديد والتحرر وقد تعبر عما بداخلك من رومانسية بصورة عملية.









الأسد من 23/7 إلى 22/8 مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة. عاطفيا: الوضع الفلكي قد يدفعك للانغماس في الذكريات ويغلبك الحنين إلى الماضي.





العذراء من 23/8 إلى 22/9 مهنيا: أينما ذهبت يحالفك الحظ وتؤتي جهودك ثمارها. عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك القدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.









الميزان من 23/9 إلى 22/10 مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس بمنزلي المال وعليك اليوم أن تهتم بكل عمل تقوم به ولا تتسرع في قراراتك. عائليا وعاطفيا: اليوم كن مستعد للتعامل بلباقة مع الأهل والأحباب لتسعد بدعمهم لك.







