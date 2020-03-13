حظك اليوم الجمعة 13 - 3 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الحمل
من 21/3 إلى 20/4
عاطفيا: إذا اعتنيت بأقوالك تستطيع أن تغير الأمور سريعا لصالحك وتحسن إدارة المواقف الصعبة.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس بمنزلي المال وعليك اليوم أن تنتبه لخطواتك المهنية ولأموالك وتمهل في قراراتك الشرائية.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك ومع ذلك تنفتح لك الأبواب إذا عملت بتناغم مع الآخرين.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب الصراع لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة ويطالبك أن تتحرك بهدوء ومن المهم أن تنظم وقتك وجهودك.
عاطفيا وصحيا: قد تفتر طاقتك والوقت مناسب للاهتمام بصحتك وسلامتك.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وصحيا: تتحرك بكل الطاقة والنشاط وتنجز أعمالك على أكمل وجه.
عاطفيا: القمر في منزل الحب ويدفعك للبحث عن الحب، وقد ترغب اليوم في التجديد والتحرر وقد تعبر عما بداخلك من رومانسية بصورة عملية.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة.
عاطفيا: الوضع الفلكي قد يدفعك للانغماس في الذكريات ويغلبك الحنين إلى الماضي.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: أينما ذهبت يحالفك الحظ وتؤتي جهودك ثمارها.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك القدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس بمنزلي المال وعليك اليوم أن تهتم بكل عمل تقوم به ولا تتسرع في قراراتك.
عائليا وعاطفيا: اليوم كن مستعد للتعامل بلباقة مع الأهل والأحباب لتسعد بدعمهم لك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس بمنزلي المال وعليك اليوم أن تهتم بكل عمل تقوم به ولا تتسرع في قراراتك.
عائليا وعاطفيا: اليوم كن مستعد للتعامل بلباقة مع الأهل والأحباب لتسعد بدعمهم لك.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بألا تتبرع اليوم بالحديث عن أخبارك الشخصية.
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تتحرك في حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء يجعلك تبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك.
مهنيا: اليوم تمدك الأفلاك بأحلام جميلة وتمنحك إصرارا على تحقيقها.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا: القمر في مربع برجك.. حاول اليوم أن تتقبل الأمر الواقع بصدر رحب واعمل بدقة.
عائليا وعاطفيا: حاول أن تحافظ على السرية في حياتك الشخصية ولا تسمح بالتدخل في شئونك الخاصة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك التاسع يمدك بروح الفضول ويدفعك نحو القراءة وتنمية معارفك ويساعدك ذلك على التطور.
عائليا وعاطفيا: لديك استعداد اليوم لمساعدة الأحباب وتقترب منهم بذكاء.