الأرصاد: الطقس السيئ وصل ذروته ويستمر حتى عصر الغد.. فيديو

قال محمود شاهين مدير التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن البلاد تشهد منذ الصباح الباكر أمطار شديدة على جميع المحافظات، موضحًا أن الهيئة تنبأت بذلك.





وأضاف مدير التنبؤات الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين أن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مستمر حتى عصر الجمعة.





وأشار مدير التنبؤات الجوية، إلى أن سقوط الأمطار مستمرة، سرعات الرياح سترتفع غدًا عن اليوم ومن الممكن أن تقترب لضعف رياح اليوم.





وأوضح مدير التنبؤات الجوية، أن ذروة الطقس السيئ تستمر ليلا حتى عصر الغد، وطالب من المواطنين بعدم الخروج من البيت.





ولفت مدير التنبؤات الجوية إلى أن، الهيئة تتابع باستمر التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.