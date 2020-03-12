تسبب مشاكل.. وزير التعليم: جروبات الماميز ملهاش لازمة

شن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حملة نقد لاذع، على "الجروبات" الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، قائلا: "تسبب مشاكل نحن في غني عنها".

وأضاف الدكتور طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، مساء اليوم، الخميس، أن "الجروبات الموجود على السوشيال ميديا للأمهات، هي أول من قال إن هناك حالة اشتباه بفيروس كورونا، والجروبات دي ملهاش لازمة وتسبب حالة من الخوف والهلع، ويجب الحذر من هذا الأمر، خاصة في الوقت الحالي".

وعلق الوزير على قرار إغلاق مدرسة في الزمالك، قائلا: "هذا القرار تم اتخاذه لمحاربة وباء كورونا"، متابعا: "نشوف أي حد خالط الأجانب المصابين بفيروس كورونا، وتم اكتشاف طفل والده خالط أحد الأجانب المصابين بفيروس كورونا".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه تم إيقاف الدراسة في المدرسة لمدة 14 يوما بهدف الاطمئنان، وهو إجراء وقائي وعمل عزل ذاتي، لافتا إلى أنه على الطلاب عدم الخروج ومخالطة آخرين حتى نمنع أي مشكلة، متابعا: "أخذنا الحل الأكثر أمانًا".