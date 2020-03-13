وزير الصحة الكويتي يوجه رسائل مهمة بشأن كورونا.. فيديو

وجه وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، رسالتين إلى المواطنين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد بالعالم.

وقال الصباح في تصريحات عبر "تلفزيون الكويت"، إن انتشار فيروس كورونا لم نشهد مثله من قبل، حيث اجتاح العالم أجمع خلال شهرين، مؤكدا أنه ليس له أعراض عند الإصابة به.

وأضاف: "استحلفكم بالله البقاء بالمنازل والالتزام بالنصائح المقدمة من الوزارة بشأن الوقاية من فيروس كورونا".

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، أعلن تسجيل ثماني حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصبح بذلك عدد الحالات المؤكدة المسجلة في البلاد 80 حالة.





وقال السند في المؤتمر الصحفي الـ14 لوزارة الصحة، أمس الخميس، إن الحالات الثماني المذكورة منها خمس حالات مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر لجمهورية أذربيحان وهم من الجنسية المصرية وثلاث حالات لمواطنين مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.