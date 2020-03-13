حصيلة طقس الفيوم الخميس .. غرق منازل وتحطم سيارات .. محافظ الفيوم يحيل واقعة انهيار سقف مخزن أجهزة التابلت للنيابة

أمطار وبرق وصواعق وطقس سيئ على الفيوم

تعطل حركة المرور بطريق الفيوم القاهرة عقب سقوط نخلة وتحطم بعض السيارات

انهيار سقف مخزن الكتب بتعليم الفيوم على أجهزة التابلت

محافظ الفيوم يحيل واقعة انهيار سقف مخزن أجهزة التابلت للنيابة

مش موجود بمكتبه في حالة الطوارئ.. محافظ الفيوم يحيل رئيس وحدة للنيابة الإدارية

تشهد الآن محافظة الفيوم طقسا سيئا على جميع أنحاء المحافظة بمراكزها، حيث سقطت الأمطار بغزارة وشوهد البرق والصواعق في سماء المحافظة.





كما خلت الشوارع من المارة والمواطنين ، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها مبكرا، خوفا من الأمطار والبرق الذي ظهر فى سماء المحافظة .





كما شهدت الطرق الصحراوية ، هدوءا نسبيا فى حركة السيارات والمسافرين، خاصة طريق الفيوم القاهرة الصحراوى وأسيوط الغربى وبنى سويف الزراعى.





وخلت شواطئ بحيرة قارون، وفنادقها من الأهالى والمترددين عليها بعد ارتفاع أمواج البحيرة والطقس السيئ الذى تشهده المحافظة.





سقطت نخلة كبرى وسط طريق الفيوم القاهرة بمدخل الفيوم امام برج أبو رحيل بمدينة الفيوم.





وسببت النخلة فى تحطيم بعض السيارات وتعطيل حركة المرور بالطريق الرئيسى للسيارات القادمة من القاهرة .





كانت محافظة الفيوم قد شهدت طقسا سيئا على جميع أنحاء المحافظة بمراكزها، حيث سقطت الأمطار بغزارة وشوهد البرق والصعق فى سماء المحافظة.





وانتقلت منذ قليل بعض سيارات الحماية المدنية والمرور إلى مكان سقوط نخلة عملاقة بطريق الفيوم القاهرة أمام برج أبو رحيل بمدينة الفيوم وتحطيمها بعض السيارات وتسببت فى غلق حركة المرور للسيارات القادمة من القاهرة إلى الفيوم.





كانت نخلة كبرى وسط طريق الفيوم القاهرة بمدخل الفيوم أمام برج أبو رحيل بمدينة الفيوم .





ووسط الطقس السيئ والأمطار الغزيرة والمخاطر خرج عبد النبى أحمد إبراهيم عامل نظافة بحى شرق التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم إلى عمله بالشارع لجمع القمامة وتنظيف الشوارع بالمنطقة المكلف بها بحى دار الرماد بمدينة الفيوم، يجرعربة جمع القمامة الصغيرة ويحمل المقشة، لا يبالي بأي مخاطر من أجل خدمة بلده ولقمة العيش.

وقال عبد النبى أحمد: التحقت بوظيفة عامل نظافة منذ 15 عاما، أقوم بكنس الشوارع وجمع القمامة، وحملها إلى صندوق القمامة الرئيسي، وانتظر وصول سيارة مجلس المدينة الخاصة بجمع القمامة، لأفرغ صندوق القمامة الرئيسي بسيارة المجلس.





كما تسبب الطقس السيئ بمحافظة الفيوم اليوم فى انهيار سقف مخزن الكتب المدرسية الرئيسى التابع لمديرية التربية والتعليم بمنطقة "باغوص" بمدينة الفيوم، وانهار المخزن على أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الثانوي.





وتلقى اللواء عادل الطلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد مصطفى المصرى مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بالحادث.





فيما انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ، ولم يتسبب الحادث في وقوع أى إصابات بشرية، وجار حصر أجهزة التابلت التى سقط سقف المخزن عليها.





وتبين من التحقيقات أن مخزن الكتب المدرسية تابع لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، وأن الأسقف وبعض الحوائط مقامة بالأخشاب وتفتقد إجراءات الأمن والسلامة، وانهار سقف المخزن نتيجة الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها المحافظة اليوم.





تم إخطار الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بالحادث، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة.





الأنصاري محافظ الفيوم رئيس الوحدة المحلية لقرية فيديمين للتحقيق لتقصيره فى العمل، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ونائبه لقريتى فيديمين والسيليين بمركز سنورس، للوقوف على أعمال رفع تجمعات المياه من الشوارع وحالة الطرق، والتأكد من تنفيذ خطة التعامل مع سوء الأحوال الجوية.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ تفقد شوارع قريتى فيديمين والسليين ومقر الوحدة المحلية بقرية فيديمين، ورصد إهمال رئيس الوحدة المحلية وغيابه عن العمل، لافتًا الى إحالته للنيابة الإدارية، وكذا تفقد المحافظ مناطق المدينة ومنها الحادقة وشوارع الملجأ والسد العالى وميدان السواقى بمدينة الفيوم.





وقرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إحالة واقعة انهيار سقف مخزن تابع لمديرية التربية والتعليم بمنطقة "باغوص" للنيابة العامة.





كما أحال المحافظ المسئولين عن المخزن للتحقيق بسبب إهمالهم الجسيم وتقصيرهم في العمل واختيارهم مكان غير آمن، لتخزين أجهزة التابلت الخاص بطلاب المرحلة الثانوية، حيث انهار سقف المخزن نتيجة الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها المحافظة اليوم.